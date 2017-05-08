 Moheet on google
الإثنين 8 مايو 2017 09:55 مساءً
روابط سريعة
التخطيط: 4.49 مليار جنيه استثمارات جديدة بالموازنة لمشروعات تنموية فى سيناء
القرية الشبابية الرياضية بمحافظة شمال سيناء

التخطيط: 4.49 مليار جنيه استثمارات جديدة بالموازنة لمشروعات تنموية فى سيناء

2017-05-08 21:39:55
محيط ووكالات

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الخطة التنموية الخاصة بشبه جزيرة سيناء، بالموازنة العامة الجديدة، تضمنت تخصيص استثمارات بنحو 4.49 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات استراتيجية لتنمية سيناء.

وأضافت خلال كلمتها أمام البرلمان، اليوم الإثنين، والتي تناولت خلالها عرض مشــروع خطة التنمية المستدامة والمتوسطة لعامي (17/2018- 19/2020، وخطة العام المالي الأول 17/2018، أن نسبة 77٪، من تلك الاستثمارات، موجه لبرامج الإسكان والنقل والزراعة والري، ومنها مشروع التنمية المتكاملة لأهالي سيناء لاستكمال إنشاء 17 تجمعًا تنمويًا بمحافظة شمال سيناء و9 تجمعات تنموية بمحافظة جنوب سيناء.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3