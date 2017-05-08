أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الخطة التنموية الخاصة بشبه جزيرة سيناء، بالموازنة العامة الجديدة، تضمنت تخصيص استثمارات بنحو 4.49 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات استراتيجية لتنمية سيناء.

وأضافت خلال كلمتها أمام البرلمان، اليوم الإثنين، والتي تناولت خلالها عرض مشــروع خطة التنمية المستدامة والمتوسطة لعامي (17/2018- 19/2020، وخطة العام المالي الأول 17/2018، أن نسبة 77٪، من تلك الاستثمارات، موجه لبرامج الإسكان والنقل والزراعة والري، ومنها مشروع التنمية المتكاملة لأهالي سيناء لاستكمال إنشاء 17 تجمعًا تنمويًا بمحافظة شمال سيناء و9 تجمعات تنموية بمحافظة جنوب سيناء.