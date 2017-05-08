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حملة على 366 منشأة غذائية في الدقهلية
سلع غذائية ‎ـ سوبر ماركت‎

حملة على 366 منشأة غذائية في الدقهلية

2017-05-08 21:41:56
كتب - متابعات

أمر الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إدارة مراقبة الأغذية بحملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بجميع أنحاء المحافظة بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل المديرية مدير عام الطب الوقائى.
وتم المرور على 366 منشأة غذائية تشمل محلات بيع الأسماك الطازجة والمملحة ومنافذ بيع المخبوزات والمطاعم وتم التوصية بغلق 102 منها لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص.
وحرر 166 محضرا لوجود نقص اشتراطات وعدم حمل شهادات وتم ضبط 20560 كيلو أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعدام 1725 كيلو أغذية متنوعة بينها لحوم وأسماك ومعجنات وأغذية مختلفة و328 لتر عصائر ومشروبات وتم سحب 403 عينة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

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