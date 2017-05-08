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كومسيون طبي بجامعة عين شمس لذوي الاحتياجات الخاصة
جامعة عين شمس‎

كومسيون طبي بجامعة عين شمس لذوي الاحتياجات الخاصة

2017-05-08 21:19:32

قررت جامعة عين شمس لرفع العبء عن أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة والمكفوفين، تشكيل لجنة قومسيون طبى للكشف على طلاب الجامعة (ذوى الاحتياجات الخاصة)، للحصول على شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية، وذلك تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وإدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة وإدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وقالت إدارة التربية العسكرية بالجامعة فى بيان لها: إن موعد استلام المستندات المطلوبة يومى 9، 10 مايو الجارى، وتعقد لجان الكومسيون الطبى فى الفترة من 14 حتى 16 مايو الجارى.

على أن تكون الأوراق المطلوبة على النحو التالى:

1_البطاقه الشخصية
2-البطاقة العسكرية
3-فصيلة دم معتمدة من مستشفى حكومى
4-فيش جنائى حديث (صالح لمدة 3 أشهر)
5-شهادة ميلاد كمبيوتر
6-عدد 2 صور شخصية (مطابقة لمواصفات التجنيد)
7-فيش عسكرى

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