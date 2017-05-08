نجح ضباط مباحث السياحة والآثار بسوهاج برئاسة العقيد أحمد رفعت من ضبط تشكيل عصابى مكون من 12 شخصاً أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزل عامل بإحدى المناطق الأثرية دائرة مركز المنشاة .

والبداية مع ورود معلومات لضباط مباحث السياحة والآثار بسوهاج ، أكدتها التحريات السرية مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بتكوين تشكيل عصابى للحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة مركز المنشاة ، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قامت مأمورية بإشراف اللواء طه بيومى مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ، واللواء أشرف عز العرب مدير إدارة البحث الجنائى ، وقيادة العقيد أحمد رفعت رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج ، والمقدم أحمد مصطفى معاون المباحث ، حيث تم مداهمة منزل المأذون بتفتيشه ، ويدعى ” كرم.ح.أ ” 38 سنة عامل ومقيم بمركز المنشاة ، وتبين وجود كلاً من ” سمير.ح.أ ” 41 سنة عامل ومقيم بمركز المنشاة،”ومحمود.م.إ” 43 سنة عامل ومقيم بالعسيرات ،”وعبد الباسط .م” 43 سنة عامل ومقيم بالعسيرات،”ورأفت.ر.م ” 37 سنة عامل ومقيم بالعسيرات ،”وحسن.ح.أ” 34 سنة عامل ومقيم بمركز المنشاة،”وناصر.ع.م” 20 سنة عامل ومقيم بالمنشاة،”وأحمد.م.ح ” 17 سنة عامل ومقيم بالمنشاة،”وأحمد.ع.إ” عامل ومقيم بالعسيرات،”وعلى .ح.ح” 20 سنة عامل ومقيم بالمنشاة،”ومحمود.ى.ح” 22 سنة صاحب معرض موبيليات ومقيم بالمنشاة،”وأبوالحسن.س.ح ” 17 سنة قهوجى ومقيم بالمنشاة.

وعًثر داخل المنزل على حفرة مربعة الشكل بأبعاد 1.5×1.5 بعمق 9 أمتار،تنتهى بسرداب يفتح من الناحية الشمالية عبارة عن مدخل مقصورة أثرية لمعبد أثرى بأبعاد 90سم × 90 سم ، عليها رسومات وزخارف ورسوم فرعونية ،تؤدى إلى ممر عليه رسومات وزخارف على جانبيه ،كما تم ضبط عدد 12 قطعة أثرية فخارية عبارة عن أوانى فخارية وكؤوس ،ومسرجة وأطباق من الفخار، كما تم ضبط أدوات الحفر كاملة.

وأكدت اللجنة الثلاثية المكونة من هيئة الآثار والمرافق للقوة الأمنية بأن الحفر عبارة عن اكتشاف أثرى هام يرجع للعصر الفرعونى ، وهو عبارة عن مدخل مقصورة أثرية لمعبد أثرى وجزء من ممر عليه رسومات وزخارف،وهو امتداد لمعبد فرعونى وأن القطع المضبوطة هى قطع أثرية ترجع للعصر الفرعونى،بمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً للحفر والتنقيب عن الآثار، وبالكشف عن المتهمين تبين بأن المتهم الأول مطلوب فى القضية رقم 2507 لسنة 2013 جنح المنشاة مقاومة سلطات،والمتهم الثانى سبق اتهامه فى عدة قضايا منها القضية رقم 2507 مقاومة سلطات لسنة 2013م جنح المنشاة،والمتهم العاشر سبق اتهامه فى عدة قضايا منها القضية رقم 3220 لسنة 2005 م تعدى على موظف عام، وتحرر عن ذلك المحضررقم 2128 إدارى مركز المنشاة وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.