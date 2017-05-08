كشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى كمال عامر عن مشروع قانون بشأن تعديل قانون العقوبات، فيما يتعلق بإهانة رئيس الجمهورية ورموز الدولة.

والمشروع يضم استبدال نص المادتين 179 و184 من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 179 فى القانون الجديد على أنه “يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ونصت المادة 184 على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أى رمز من رموز الدولة المصرية”.