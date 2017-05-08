 Moheet on google
الإثنين 8 مايو 2017 10:01 مساءً
روابط سريعة
مشروع جديد يتعلق بإهانة الرئيس ورموز الدولة
السيسي في عيد العمال

مشروع جديد يتعلق بإهانة الرئيس ورموز الدولة

2017-05-08 21:30:41
كتب - متابعات

كشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى كمال عامر عن مشروع قانون بشأن تعديل قانون العقوبات، فيما يتعلق بإهانة رئيس الجمهورية ورموز الدولة.

والمشروع يضم استبدال نص المادتين 179 و184 من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 179 فى القانون الجديد على أنه “يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ونصت المادة 184 على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أى رمز من رموز الدولة المصرية”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3