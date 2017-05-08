أكدت رئيس جهاز شئون البيئة المهندسة منى كمال أن الوزارة تتبنى العديد من الخطوات والمشاريع الهامة في قضية استدامة النقل في مصر وسياسات اقتصاديات الوقود المستخدم في المركبات، ولديها أجندة وطنية للنقل المستدام لتنفيذ خططها وبرامجها ونظرتها المستقبلية في هذا المجال.

ونوهت بأن الرؤية المستقبلية للوزارة هي الحد من الانبعاثات، متضمنة تنفيذ مشروعات النقل الجماعي التي تعتمد على وسائل نقل تعمل بالكهرباء لتقليل الانبعاثات وتشجيع فكرة النقل الجماعي وإشراك القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس جهاز شئون البيئة في حفل توقيع عقد إنشاء وتشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام فائق الجودة، لربط مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، بمحطة مترو جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة، بحضور وزير البيئة الدكتور خالد فهمي ووزير النقل الدكتور هشام عرفات، ومحافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي.

وقالت منى كمال إن تطوير منظومة النقل والمرور أمر هام لتحقيق التنمية، مؤكدة أنه لابد من تشجيع البلاد للمواطنين على اللجوء لوسائل النقل الجماعي باستخدام وسيلة جاذبة للمواصلات ونظيفة من خلال الوسائل المتقدمة بالنقل؛ وذلك للحد من التلوث والاختناقات المرورية الكبيرة التي تتعرض لها البلاد.

وأضافت أن المشروع يهدف إلى خفض استهلاك الوقود، لافتة إلى تعاون الجانبين المصري الإماراتي بهذا المشروع.

وأوضحت أن المشروع يهدف كذلك إلى الحد من ظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري، وخفض غازات الاحتباس الحراري بمصر خاصة ثاني أكسيد الكربون، مشيرة إلى أن مشروع استدامة النقل بمصر يتم بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي ومساعدة القطاع الخاص، من خلال مساهمته بمشروعات متعددة لخفض استهلاك الطاقة وتشجيع وسائل النقل العام الجماعي.

ولفتت رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن مكونات المشروع تتضمن أيضا تأسيس خطوط أتوبيسات حديثة للربط بين المدن الجديدة (6 أكتوبر والشيخ زايد) وخطوط المترو، وهو ما تم البدء به اليوم، بالإضافة إلى تحويل موقف سيارات النصر لهيئة النقل العام إلى موقف أخضر يدعم مبدأ الإدارة البيئية في مواقف السيارات.

وأشارت إلى أن مصادر التلوث البيئي متعددة، لذا تهدف وزارة البيئة حاليا إلى التحكم في مختلف مظاهر التلوث البيئي، وخاصة الناتجة من وسائل المواصلات.

وقد تم عرض فيلم تسجيلي عن أهداف المشروع وأهميته، ومراحل تعميمه في عدد من المحافظات.