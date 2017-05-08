قال سعيد طعيمة عضو مجلس النواب بدائرة طنطا، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان: إن اللجنة ناقشت، في اجتماعها عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، كان في مقدمتها طلب إحاطة مُقدَّم من قبل النائب أحمد أبوعلم الخاص بمشكلات السكة الحديد في محافظة أسيوط، بالإضافة إلى توقف أعمال إحلال وتجديد محطة “أبو تيج”، وانتشار أعمال الهدم والتكسير بطول رصيف المحطة.

وأضاف “طعيمة” في تصريحات صحفية اليوم، الإثنين، أن اللجنة ناقشت أيضًا طلب إحاطة آخر مقدمة من قبل النائبة أمل زكريا، حول الإهمال في إحلال وتجديد المزلقانات بمركزى أبو حمص وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، موضحًا بأنه هناك أكثر من 15 محطة سكة حديد على مستوى الجمهورية تم هدمها بالكامل دون تجديدها مُنذ شهور.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات، إلى أن الشركة المنفذة تتهم هيئة السكة الحديد بعدم سداد المستحقات، وأن الأخيرة تتهم الشركة المنفذة بالتأخير، وأنها قامت بمد العقود لسنتين، واصفًا إياها بـ”عقود مشبوهة”، موضحًا بأنه طالب بحضور وزير النقل بشكل عاجل في اجتماع اللجنة خلال الأسابيع المُقبلة، ليقرر إحالة الأمر للتحقيق أو التنسيق مع شركة مُنفذة أخرى.