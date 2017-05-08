ائتلاف دعم مصر يصر على الإبقاء علي المادة الخامسة بقانون العلاوة2017-05-08 21:15:55
كشف ائتلاف دعم مصر فى بيان له، إن شغله الشاغل هو المواطن المصري وما يتحمله من ظروف معيشية صعبة يمر بها وزادت في الآونة الاخيره مع ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة مع عدم التوازن بين الدخل والمتطلبات الأساسية للحياة، مؤكدا تمسكه بالمادة الخامسة بقانون العلاوة.
وأكد ائتلاف دعم مصر إصراره على صرف العلاوة الإجتماعية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بما يحقق العدالة بين الخاضعين وغير الخاضعين للقانون مع الحفاظ علي التوازن الموجود بين صرف العلاوة ومايترتب عليه من آثار سلبية وإيجابية، مما دفع الائتلاف إلى التقدم بمشروع قانون خصم 10%من الصناديق الخاصة لدعم البطاقات التموينية و15% لدعم عجز الموازنة .
و قال الائتلاف، أنه وبعد أخذ رأي المكتب السياسي ومسؤلي المحافظات رأى أن المصلحة العامة تقتضي الإبقاء علي الماده الخامسة كما وردت في المشروع المقدم من الحكومة مع أهمية صرف العلاوه بأثر رجعي والتأكيد على عدم إضرار أي موظف أو عامل من تطبيق المادة بحيث لا تقل مستحقاته المادية، وأن عودة المادة تستهدف تحقيق العدالة بين جميع العاملين في الدولة وتجعل الجميع أمام تحمل الأعباء كل علي قدر استطاعته دون المزايدة من أحد .
و أكد ائتلاف دعم مصر أنه من الشعب وهدفه الأول والأخير المواطن المصري الذي تحمل الكثير .
-
تأجيل محاكمة عز في «تراخيص الحديد» لـ5 يوليو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل في قضية “تراخيص الحديد”، لجلسة 5 يوليو القادم، لتقديم ما تم إنجازه ...Mon, 08 May 2017 12:04:08 GMT
-
المؤبد لبديع في «غرفة عمليات رابعة»
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، على مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ...Mon, 08 May 2017 10:55:13 GMT
-
بلاغ يتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الجديد - محيط
حرر شخص محضرا بقسم شرطة الدقي ضد الفنان رامز جلال، بسبب البرنامج المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. وتلقى اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة…Mon, 08 May 2017 09:25:44 GMT
-
القرفة قد تساعد في تخفيف أضرار اتباع نظام غذائي عالى الدهون
أثبتت دراسة حديثة أن التوابل (خاصة القرفة) يمكن أن تساعد في الحد من تأثير اتباع نظام غذائي عالي الدهون. وكشف الباحثون في الجمعية الأمريكية لتصلب الشرايين وتجلط ...Mon, 08 May 2017 11:11:09 GMT
-
«شاومينج»: حصلنا على امتحانات الثانوية.. و«التعليم» تحذر
وقالت الصفحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، وزيادة قلق الطلاب وأولياء الأمور، أحب اطمنكوا، الامتحانات معانا ...Mon, 08 May 2017 06:43:40 GMT
-
اليوم.. وادى دجلة والمصري البورسعيدى فى مواجهة نارية بالدوري
يستضيف نادى وادى دجلة نظيره المصرى البورسعيدى مساء اليوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدورى العام فى مواجهة نارية يصعب التكهن بنتيجتها، فأبناء أحمد ...Mon, 08 May 2017 08:01:52 GMT
-
اشتعال سيارة في منزل «كوبري التونسي» بطريق الأوتوستراد
ظهرت كثافات مرورية في منزل كوبري التونسي بسبب اشتعال النيران في سيارة، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات في الاتجاه من محور الأوتوستراد والمعادى وصولًا إلى القلعة. و ...Mon, 08 May 2017 08:27:17 GMT
-
حريق بمحطة كهرباء في أسيوط - محيط
نشب حريق، منذ قليل، بمحطة كهرباء بجوار المعهد الديني الأزهري بالحمرة بمحافظة أسيوط، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان للسيطرة على النيران. وتلقى اللواء…Mon, 08 May 2017 10:11:49 GMT
-
تدمير «نفق» بالشريط الحدودي في رفح.. وضبط 22 إرهابياً - محيطMon, 08 May 2017 10:24:40 GMT