كشف ائتلاف دعم مصر فى بيان له، إن شغله الشاغل هو المواطن المصري وما يتحمله من ظروف معيشية صعبة يمر بها وزادت في الآونة الاخيره مع ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة مع عدم التوازن بين الدخل والمتطلبات الأساسية للحياة، مؤكدا تمسكه بالمادة الخامسة بقانون العلاوة.



وأكد ائتلاف دعم مصر إصراره على صرف العلاوة الإجتماعية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بما يحقق العدالة بين الخاضعين وغير الخاضعين للقانون مع الحفاظ علي التوازن الموجود بين صرف العلاوة ومايترتب عليه من آثار سلبية وإيجابية، مما دفع الائتلاف إلى التقدم بمشروع قانون خصم 10%من الصناديق الخاصة لدعم البطاقات التموينية و15% لدعم عجز الموازنة .

و قال الائتلاف، أنه وبعد أخذ رأي المكتب السياسي ومسؤلي المحافظات رأى أن المصلحة العامة تقتضي الإبقاء علي الماده الخامسة كما وردت في المشروع المقدم من الحكومة مع أهمية صرف العلاوه بأثر رجعي والتأكيد على عدم إضرار أي موظف أو عامل من تطبيق المادة بحيث لا تقل مستحقاته المادية، وأن عودة المادة تستهدف تحقيق العدالة بين جميع العاملين في الدولة وتجعل الجميع أمام تحمل الأعباء كل علي قدر استطاعته دون المزايدة من أحد .

و أكد ائتلاف دعم مصر أنه من الشعب وهدفه الأول والأخير المواطن المصري الذي تحمل الكثير .