أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن مصر لديها رؤية للتنمية عام 2030 ، وهي أن نكون أفضل مؤشر للابتكار العالمي ونسعى لتحسين ترتيب مصر بمؤشر الابتكار والذي تحتل فيه مصر المركز الـ 107 عالميا.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة العامة الثالثة من مؤتمر «التعليم في مصر نحو حلول إبداعية» الذي تنظمه جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم ، ويعقد تحت عنوان «حلول واقعية لأهم مشكلات التعليم الجامعي».

وقال رئيس أكاديمية البحث العلمي ” إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بتجديد الخطاب الديني ، ولذلك فنحن نحاول إيجاد طرق مبتكرة بالتعاون مع الأزهر تعتمد على الرسوم المتحركة ثلاثية الإبعاد ولمحة عن شخصيات العلماء العرب”.

وألقى الدكتور محمود صقر الضوء على خطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى دعم واحتضان وتهيئة بيئة مشجعة للابتكار والمبتكرين والبرامج التى تتبناها الأكاديمية لدعم منظومة الابتكار من خلال مكتب براءات الاختراع ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والتى وصلت إلى 35 مكتبا على مستوى الجمهورية والحاضنة التكنولوجية (انطلاق) وفروعها التى تجاوزت 15 فرعا فى أنحاء الجمهورية بالشراكة مع الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية والقطاع الخاص الوطنى ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفّار يدعم كل برامج دعم المبتكرين وهى ذات أولوية قصوى بالنسبة له وأن أي مؤسسة تابعة للوزارة لها كل الدعم ولن يكون التمويل مشكلة ، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليًا على إصدار قانون حوافز الابتكار ، ما سيكون له أعظم الأثر فى تحفيز منظومة الابتكار ، حيث أن هذا هو السبيل الوحيد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية 2030.