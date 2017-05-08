ألقى قرار فك حركة حماس ارتباطها التنظيمي مع جماعة الإخوان المسلمين، بظلاله على منشور التهنئة الذي أصدرته الجماعة بمصر بمناسبة انتهاء الانتخابات الداخلية لحماس، والتي حرصت على تذكير فرعها المنشق عنها في فلسطين بـ”حسن البنا” مؤسس الجماعة، وسيد قطب أحد أبرز منظريها.

وطالبت “الاخوان” إسماعيل هنية، بأن تكون سيرة القادة “البنّا وقطب وياسين والرنتيسي” حاضرةً أمام عينيه، يستمد منها الحكمة والتضحية” حسبما جاء في البيان.

تجدر الإشارة إلى أن حركة حماس فكت الارتباط التنظيمي مع جماعة الإخوان بموجب الوثيقة السياسية التي أعلنت عنها مؤخرًا.