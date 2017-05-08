أعلنت وكالتان بالأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن أكثر من مليون طفل هربوا من الحرب الأهلية الدائرة في جنوب السودان، على نحو يشكل جزءًا من أزمة اللاجئين المتسارعة النمو.

وأفادت وكالتا الطفولة واللاجئين بالأمم المتحدة في بيان نقلته صحيفة “إندبندنت” البريطانية أن مليون طفل في جنوب السودان نزحوا داخل البلاد، حيث فروا من منازلهم بسبب الحرب الأهلية.

وقالت المديرة الإقليمية في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عن شرق وجنوب إفريقيا، ليلى باكالا، إن “مستقبل جيل بات على حافة الهاوية ... الحقيقة المرعبة هي أن طفلا من بين كل 5 أطفال في جنوب السودان أجبروا على الهرب من بيوتهم. تصوّر مدى الدمار الذي يتسبب فيه هذا النزاع على الفئة الأضعف في البلاد”.

وذكر بيان الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نسبة 62% تقريبا من اللاجئين من جنوب السودان، بينهم أكثر من 75 ألف طفل منفردين أو بدون عائلة، مشيرا إلى أن نحو 1.8 مليون شخص هم إجمالي الفارين من جنوب السودان.

ومن جهته، قال مدير المكتب الإفريقي لمنظمة اللاجئين بالأمم المتحدة فالنتاين تابسوبا “لا أزمة لاجئين اليوم تقلقني أكثر من جنوب السودان.. كون الأطفال اللاجئين يصبحون الوجوه الأولى في هذه الطوارئ هو أمر مثير للقلق بشكل لا يصدق”.

وأضاف” “أما عن الأطفال الذين مازالوا في جنوب السودان، فإن 75% منهم خارج المدرسة وهو أعلى عدد لسكان خارج المدرسة على مستوى العالم، وذلك بجانب المجاعة الرسمية التي تم إعلانها في جنوب السودان في فبراير الماضي، ما يترك عشرات الآلاف من الأطفال في هذا البلد عرضة لخطر الموت جوعا في غياب المساعدات الغذائية”.

وأشار بيان الأمم المتحدة أيضا إلى أن أكثر من 1000 طفل قُتلوا أو جُرحوا خلال النزاع الأهلي في جنوب السودان.