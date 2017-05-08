"الكسب" يخاطب البنك المركزى والبورصة لرفع التحفظ عن أموال أسرة كمال الشاذلى2017-05-08 21:02:09
“
كشفت مصادر قانونية، عن أن جهاز الكسب غير المشروع خاطب الجهات المعنية بالدولة لرفع التحفظ على أموال أسرة الوزير الراحل كمال الشاذلى والقيادى بالحزب الوطنى المنحل، وذلك بعد سدادهم المبالغ المستحقة عن والدهم والمقدرة بـ32 مليون جنيه.
وقالت المصادر، إن النائب معتز الشاذلى ووالدته وشقيقته منى حضروا إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع بلاظوغلى، وقدموا طلبًا للتصالح مع الدولة مقابل المبالغ التى قدرتها لجان تقييم الثروة على الراحل كمال الشاذلى، والتى تقدر بنحو 32 مليون جنيه، وبالفعل وافق الجهاز على الطلب، لافتة إلى أن تم تحويل المبلغ على حساب جهاز الكسب غير المشروع بالبنك المركزى.
وأضافت المصادر، أن الجهاز استمع إلى أقوال أسرة الراحل كمال الشاذلى، ورغبتهم فى إنهاء القضايا المتهم فيها والدهم باستغلال النفوذ والحصول على مكاسب غير مشروعة.
وبعد تأكد الكسب غير المشروع من تحويل المبلغ لحسابه قرر إتخاذ الإجراءات القانونية حيال التصديق على طلب التصالح، ومنح أسرة الشاذلى شهادة تفيد بإنهاء إجراءات التصالح حتى يتمكنوا من تقديمها إلى المستشار طه عبد العليم، نائب رئيس محكمة النقض وقاضى التحقيقات المنتدب لتحقيق مع أسرة الشاذلى، الذى أصدر قرار أمس بحبس محمد كمال الشاذلى نجل الشاذلى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووأوضحت المصادر، أن محامى أسرة الشاذلى قدم الشهادة التى حصل عليها من الكسب غير المشروع إلى قاضى التحقيق الذى أمر بإخلاء سبيله.
وذكرت المصادر، أن من الإجراءات المتبعة بعد التسوية قيام جهة التصالح الممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع بمخاطبة البنك المركزى والبورصة والشركات والشهر العقارى برفع إجراءات التحفظ على أموال أسرة الشاذلى، سواء السائلة والعقارية أو المنقولة وكذا الأسهم والسندات بالبورصة والشركات.
-
تأجيل محاكمة عز في «تراخيص الحديد» لـ5 يوليو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل في قضية “تراخيص الحديد”، لجلسة 5 يوليو القادم، لتقديم ما تم إنجازه ...Mon, 08 May 2017 12:04:08 GMT
-
المؤبد لبديع في «غرفة عمليات رابعة»
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، على مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ...Mon, 08 May 2017 10:55:13 GMT
-
بلاغ يتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الجديد - محيط
حرر شخص محضرا بقسم شرطة الدقي ضد الفنان رامز جلال، بسبب البرنامج المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. وتلقى اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة…Mon, 08 May 2017 09:25:44 GMT
-
القرفة قد تساعد في تخفيف أضرار اتباع نظام غذائي عالى الدهون
أثبتت دراسة حديثة أن التوابل (خاصة القرفة) يمكن أن تساعد في الحد من تأثير اتباع نظام غذائي عالي الدهون. وكشف الباحثون في الجمعية الأمريكية لتصلب الشرايين وتجلط ...Mon, 08 May 2017 11:11:09 GMT
-
«شاومينج»: حصلنا على امتحانات الثانوية.. و«التعليم» تحذر
وقالت الصفحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، وزيادة قلق الطلاب وأولياء الأمور، أحب اطمنكوا، الامتحانات معانا ...Mon, 08 May 2017 06:43:40 GMT
-
اليوم.. وادى دجلة والمصري البورسعيدى فى مواجهة نارية بالدوري
يستضيف نادى وادى دجلة نظيره المصرى البورسعيدى مساء اليوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدورى العام فى مواجهة نارية يصعب التكهن بنتيجتها، فأبناء أحمد ...Mon, 08 May 2017 08:01:52 GMT
-
اشتعال سيارة في منزل «كوبري التونسي» بطريق الأوتوستراد
ظهرت كثافات مرورية في منزل كوبري التونسي بسبب اشتعال النيران في سيارة، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات في الاتجاه من محور الأوتوستراد والمعادى وصولًا إلى القلعة. و ...Mon, 08 May 2017 08:27:17 GMT
-
حريق بمحطة كهرباء في أسيوط - محيط
نشب حريق، منذ قليل، بمحطة كهرباء بجوار المعهد الديني الأزهري بالحمرة بمحافظة أسيوط، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان للسيطرة على النيران. وتلقى اللواء…Mon, 08 May 2017 10:11:49 GMT
-
تدمير «نفق» بالشريط الحدودي في رفح.. وضبط 22 إرهابياً - محيطMon, 08 May 2017 10:24:40 GMT