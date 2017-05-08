ماكرون يستقيل من رئاسة حركة إلى الأمام للتفرغ لرئاسة فرنسا

تقدم الرئيس الفرنسي المنتخب ايمانويل ماكرون /اليوم الاثنين/ باستقالته من رئاسة حركة “الى الامام” وذلك للتفرغ لمنصب رئيس الدولة.

وقد تم تعيين كاثرين باربارو رئيسة بالانابة للحركة خلفا لماكرون، وذلك بحسب ما ماعلنه سكرتير عام الحزب ريتشارد فيراند قبل اجتماع مجلس الادارة مساء اليوم.

وأعلن ريتشارد فيراند انه سيتم تغيير اسم الحزب من “الى الامام” ليصبح “الجمهورية الى الامام”، مضيفا انه سيتم عقد مؤتمر تأسيسي في 15 يوليو المقبل.

يشار الى ان ماكرون قد اسس حركة “الى الامام”الوسطية في ابريل 2016 وتقدم كمرشح باسم الحركة في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها امس الاحد بنسبة % 66.10 بالأصوات.

ولكي ينجح ماكرون في رئاسة فرنسا فعليه تكوين أغلبية برلمانية تؤيد تعهداته الانتخابية في الانتخابات التشريعية التي تجري في يونيو.