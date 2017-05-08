وجهت الإعلامية أسماء مصطفى الشكر لزملائها في قناة extra news بعد تغطيتهم المميزة لانتخابات الرئاسة الفرنسية، متنمية أن تكون الفترة القادمة على فرنسا أفضل من السنوات السابقة، لافتة إلى أن وضعها الاقتصادي كان سيء جدا، بجانب زيادة معدلات البطالة، مُضيفة: “ماكانوش بيسمعوا لصوت مصر لما كانت بتقول الإرهاب مش بعيد على حد”.

أشارت “مصطفى” خلال تقديمها حلقة اليوم، الإثنين، من برنامج “هذا الصباح” الذي تقدمه على شاشة extra news، إلى أن أكثر التعليقات التي أدهشتها بالأمس عقب الإعلان عن فوز ماكرون بالرئاسة، هي تعليقات المصريين الذين يتمنون أن يأتي رئيس في هذا العمر لحكم مصر، متابعة: “احنا بننسى تاريخ بلدنا.. احنا أول دولة في العالم حكما شباب، من أيام توت عنخ أمون وما قبل وما بعد، كذلك نساء مصر كانوا ملكات وحكموا العالم”.

تابعت: “أما في تاريخ مصر المعاصر كل الثورات التي عدت على مصر وقت الاحتلال وفترات الظلم قادها الشباب، كذلك الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تولى الحكم وهو يبلغ 35 عامًا أي كان أصغر من ماكرون بأربعة سنوات، كما أن ثورة 25 يناير قادها شباب في العشرينات، وكذلك ثورة 30 يونيو كان عندنا وقتها 30 أو 40 مليون ماكرون في الشارع، حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أصغر أعمار الحكام على مستوى العالم”.

تمنت مقدمة “هذا الصباح” من الشباب الذين يروا أن لديهم القدرة على قيادة مصر أن يبدأوا في تجهيز برنامجهم الانتخابي وخوض انتخابات الرئاسة القادمة، مُستطردة: “يلا نشوف مين عنده القدرة ليحكم ويقود مصر، يلا حضروا برامجكم وانزلوا وشاركوا لو شايفين انكم تستطيعوا القيادة.. مين قال إن اللي حصل في فرنسا ده محصلش عندنا قبل كده؟! إيه الانبهار في كدة؟!”.

كما طالبت من الشباب العمل، واستكمال ما بدأه الرئيس السيسي وما فعله للبنية التحتية والمشروعات القومية، مضيفة: “ننزل نشارك ونمد إيدينا بدل ما نقضيها كتابات”، مختتمة: “الوعي بتاع المصريين اللي بيظهر وقت الأزمات مالوش حل”.