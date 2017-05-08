أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين عن عقد لقاء مفتوح مع وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز يوم الخميس المقبل.

وأشارت اللجنة - في بيان اليوم الاثنين - إلى أن اللقاء سيعقد بحضور نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة وأعضاء مجلس النقابة ، وذلك في الساعة الثانية عشر ظهر الخميس بمقر النقابة.