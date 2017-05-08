الرقابة الإدارية ترصد مخالفات صوامع القمح بالقاهرة والمحافظات2017-05-08 20:57:45
شنت هيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم، الإثنين، حملات مفاجئة على صوامع وشون القمح بالقاهرة والمحافظات، ففي صومعة كفر حكيم بكرداسة؛ تبين وجود كميات قليلة من الأقماح تصل لحوالي 41 طنًا، فى الوقت الذي تبلغ السعة التخزينية للصومعة 2040 طنًا، وُوجد تطابق بين الكمية الموجودة بالصومعة والمثبتة بالدفاتر، وتأكدت الحملة من سلامة التخزين والكميات المخزنة والمنصرفة، كما تم التأكد من صرف المزارعين لمستحقاتهم المالية وعدم وجود مخالفات داخل الصومعة.
وفي شونة الهرم بشارع فيصل تبين وجود 1500 طن قمح، والتزام الصومعة بالشروط التخزينية، ورفضهم كميات من القمح بها كمية من الحشرات؛ وهو ما قُيّد فى محاضر رسمية، كذلك تبين قلة العروق الخشبية تحت كميات القمح المخزنة، مما يعرضها للرطوبة، وقد تجاوب مسئولي الصومعة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية شنت هيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم، الإثنين، حملات مفاجئة على صوامع وشون القمح بالقاهرة والمحافظات، وشملت حوالي 20 حملة بالقاهرة والجيزة؛ للتأكد من صرف المزارعين مستحقاتهم المالية الخاصة بالأقماح وسلامة التخزين، ومطابقة السعة التخزينية بالشون، ومدي استيعابها لكميات القمح التي تم استلامها، ومطابقة الدفاتر وقت الجرد بالكميات التي تم استلامها.
وكذلك رصد أي نسبة عجز فى الكميات وأي تكدس للأقماح بالصوامع يمكن أن يؤثر على سلامة المحصول، وسحب عينات من القمح وتحليلها للتعرف على نوعية القمح ومطابقته للمواصفات وتحرير محاضر لأي مخالفات يمكن رصدها داخل الصوامع، ويأتي ذلك حصرًا من هيئة الرقابة الإدارية على موسم من القمح بدون أي مشكلات.
يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية تتابع ملف الصوامع وجاهزيتها منذ بداية العام حيث شنت الرقابة الإدارية حملات ضخمة فى مارس الماضي على شون وصوامع القمح في المحافظات ورصدت كثيرًا من المخالفات التي تم تلاشيها؛ استعدادًا لتخزين الأقماح دون وجود أي مشكلات أو إهدار لأي كميات من الأقماح، وكذلك استغلال السعات التخزينية لشون القمح بشكل أفضل.
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