 Moheet on google
الإثنين 8 مايو 2017 10:06 مساءً
روابط سريعة
تصادم قطارين بالاسماعيلية يسفر عن إصابة شخصين
تصادم قطارين

تصادم قطارين بالاسماعيلية يسفر عن إصابة شخصين

2017-05-08 20:51:01
خاص - محيط

أصيب شخصان نتيجة تصادم قطارين بمحطة الإسماعيلية للسكك الحديدية.

كان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى اخطارا بإصابة سائق قطار وسيدة بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم إثر تصادم قطارين بمحطة السكة الحديد بالإسماعيلية أثناء رجوع أحد القطارات للخلف ما أدى إلى اصطدامه بقطار آخر أدى إلى تهشم جزء من مؤخري القطار وعربة القطار الآخر.
وأوضح بيان صادر عن المحافظة أن حركة القطارات لم تتعطل بالمحافظة والمحافظات الأخرى ، وتسير بصورة طبيعية ، فيما تأخر عبور قطار الزقازيق الاسماعيلية نصف ساعة فقط وقت وقوع الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى كلفت لجنة من السكك الحديدية بمعاينة القطارين وإعداد تقرير عن أسباب وقوع الحادث.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3