ذكرت صحيفة “Zee news” الهندية اليوم، أن الأطباء فى مستشفى برجيل أكدوا أنه من المتوقع أن تظل إيمان بالإمارات لمدة عام حتى يتم شفاؤها، لأنها تعانى من مشاكل بالقلب، واختلال بالغدة الدرقية، وضعف فى وظائف الكلى والكبد، والتهاب رئوى مزمن، وقروح فراش بالإضافة إلى السمنة المفرطة.

ووفقًا لما ذكره شامشير فاياليل، المؤسس والعضو المنتدب لإحدى شركات الرعاية الصحية، التى تدير سلسلة 16 مستشفى فى الشرق الأوسط، ويتبع لها مستشفى برجيل الذى تعالج فيه ايمان، فإن أسمن امرأة فى العالم سوف تأخذ عامًا على الأقل للتعافى بمستشفى برجيل.

وأضاف: “لقد تعاملنا مع العديد من الحالات المعقدة ولكن ليس مثل هذه الحالة، فقد قررنا أن نقدم المساعدة لشيماء أخت إيمان لأننا كنا على علم بأن إيمان ستستغرق سنة على الأقل للتعافى، متابعًا أنه فى مستشفى برجيل فى أبو ظبي، يعالجها فريق متعدد التخصصات يضم 20 طبيبًا.

وكان بيان صادر عن المسشتفى أكد أن الأطباء يركزون حاليًا على تحسين حالتها الصحية، وضمان أن تصبح قادرة على الجلوس بدون مساعدة.

وكانت إيمان قد تم وضعها على نظام غذائى سائل خاص لتقليل وزنها حتى يتمكن الأطباء من إجراء جراحة لعلاج البدانة، وقد غادرت إيمان الهند يوم الخميس الماضى وتوجهت إلى الإمارات بأبوظبى لاستكمال علاجها هناك .