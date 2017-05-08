“أنت عار على العالم”... هذا ما قالته طفلة صغيرة لشبيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محاولته التقاط صورة معها، لكن المثير للدهشة أن الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي نشروا الفيديو لهذه الإهانة على اعتبار أن الشخص الذي في الفيديو هو ترامب نفسه.

وأظهر الفيديو، الذي استمر 5 ثوان لشبيه ترامب الممثل أنتوني أتامانويك يقترب من طفلة لالتقاط صورة معها والتي قامت بإهانته.

وتم تداول الفيديو على موقع التواصل “تويتر” حوالي 250 ألف مرة حيث امتدح المستخدمون الفتاة باعتبارها بطلة.

وبدأ أتامانويك في تقديم برناج “ذا بريزدينت شو” منذ أسبوعين، وفي هذه المرة قرر أن يصور مع الفتاة في الشارع التي بعد أن رفعت هاتفها من أجل التقاط صورة قامت بإهانته.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” إلى أن الذي خدع المشاهدين أن البرنامج قام بحذف اسم البرنامج من الفيديو.