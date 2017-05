إن كنت من مستخدمي تطبيق فيس بوك مسنجر، وترغب في الاستفادة منه في إجراء بعض المهام المتعلقة بالسفر والسياحة فيمكنك الاعتماد على البوتات المفيدة في هذا المجال والتي تتيح لك تحقيق أقصى استفادة من التطبيق دون عناء.

وفيما يلي أفضل بوتات السياحة والسفر على تطبيق مسنجر، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”:

بوت Instalocate

Instalocate هو بوت مميز على مسنجر، يتيح تتبع الرحلات الجوية بسرعة وسهولة ودون الحاجة إلى الاعتماد على الخدمات أو التطبيقات المتخصصة في هذا المجال، كل ما عليك فعله هو بدء الدردشة مع البوت وإرسال رقم الرحلة الجوية التي ترغب بتتبعها عبر الدردشة، وعلى الفور سيقوم البوت بإرسال تفاصيل الرحلة والوقت المقدر لوصولها وموقعها الجغرافي الحالي، كما يُمكن من خلال البوت الحصول على رسالة تنبيه فور وصول الرحلة إلى وجهتها مع إمكانية تتبع مسارها أولاً بأول.

بوت KAYAK

موقع كاياك KAYAK يعتبر أحد المواقع الغنية عن التعريف في مجال السياحة والسفر، حيث يتيح إمكانية البحث عن تذاكر شطيران بأسعار رخيصة وكذلك الفنادق واستئجار السيارات، بوت كاياك على مسنجر، يوفر للمستخدم تجربة مرنة للغاية لحجز الفنادق ورحلات الطيران بسرعة، وبمجرد إضافة KAYAK إلى جهات الاتصال وبدء الدردشة معه سيكون بوسعك التحدث إلى البوت والاستفادة منه.

فمثلاً يمكنك كتابة flights to Dubai tomorrow للحصول على رحلات جوية إلى مدينة دبي، أو استبدالها بالمدينة التي تريدها وكذلك استبدال اليوم بالموعد الملائم لك، أما للحصول على نشاطات للقيام بها داخل المدينة فيمكن كتابة things to do in يليها اسم المدينة، ونفس الأمر ينطبق على حجز الفنادق والسيارات.

بوت Hipmunk

موقع Hipmunk يعتبر هو الآخر أحد المواقع المعروفة في مجال السياحة والسفر، ويتيح الموقع إمكانية الحصول على أفضل أسعار التذاكر والمقارنة بينها، ويوفر تجربة مرنة لتخطيط رحلاته بسرعة وسهولة، حيث يُمكن من خلاله الحصول على نصائح وإرشادات حول وجهتك السياحية مثل معالم الجذب والأنشطة وكذلك حجر رحلات الطيران والفنادق.

بوت Skyscanner

يعتبر موقع Skyscanner المكان المفضل لملايين المستخدمين للبحث ومقارنة أسعار رحلات الطيران، ويُقدم على تطبيق مسنجر كافة المعلومات المتوفرة في الموقع أو في التطبيق الخاص به على الهواتف، ويُمكنك من خلاله البحث عن أرخص الرحلات والفنادق وخدمات تأجير السيارات والمقارنة بينها بشكل فوري.

بوت Mica

يُساعدك بوت Mica على اكتشاف أفضل الأماكن بالقرب منك أثناء السفر، مثل المطاعم والمقاهي ومعالم الجذب وغيرها، كل ما عليك فعله هو إرسال موقعك من خلال الدردشة مع البوت وسيقوم بالبحث عن أفضل الأماكن المتاحة حولك وتقديمها لك خلال ثواني.

بوت Marina Alterra

من خلاله سيكون بوسعك الحصول على توصيات سريعة للوجهات السياحية وكذلك بعض النصائح حول الأشياء التي يُمكن القيام بها أو حجز الفنادق والرحلات.