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"أردوغان" يتخلى عن "الإخوان" بعد وثيقة "حماس"
اردوغان

"أردوغان" يتخلى عن "الإخوان" بعد وثيقة "حماس"

2017-05-08 20:11:56

أيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوثيقة الجديدة لحركة حماس والتي صدرت مؤخرًا والتي تبرأت الحركة فيها من جماعة الإخوان المسلمين.

وقال “أردوغان” في كلمة له بثتها قناة ” تي –أر- تى” التركية  إنها “خطوة جيدة سواء للقضية الفلسطينية بمجملها أو للوحدة الوطنية الفلسطينية والمصالحة بين حركتي حماس وفتح.

و طالب أردوغان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عن فكرة نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس وقال “نحن نرفض هذا الأمر ولا نقبله”، مضيفًا: “البعض يعتقد أن هذه المسألة (نقل السفارة) تشبه تغيير لوحة تعريف، لكن القضية ليست بهذه البساطة.

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