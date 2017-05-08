أيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوثيقة الجديدة لحركة حماس والتي صدرت مؤخرًا والتي تبرأت الحركة فيها من جماعة الإخوان المسلمين.

وقال “أردوغان” في كلمة له بثتها قناة ” تي –أر- تى” التركية إنها “خطوة جيدة سواء للقضية الفلسطينية بمجملها أو للوحدة الوطنية الفلسطينية والمصالحة بين حركتي حماس وفتح.

و طالب أردوغان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عن فكرة نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس وقال “نحن نرفض هذا الأمر ولا نقبله”، مضيفًا: “البعض يعتقد أن هذه المسألة (نقل السفارة) تشبه تغيير لوحة تعريف، لكن القضية ليست بهذه البساطة.