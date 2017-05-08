6 مليارات جنيه لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل2017-05-08 20:06:35
أفاد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي اليوم الاثنين بأن حجم تمويلات مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بلغت 6 مليارات جنيه منذ بداية تدشينها وحتى الآن.
وأضاف نجم – في كلمته أمام المؤتمر السنوي التاسع للمعهد المصرفي بعنوان (تعزيز الشمول المالي بالقطاع المصرفي) – ان البنك المركزي أسهم في تحقيق الشمول المالي وهو ما دفعه لإطلاق العديد من المبادرات في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن القيمة المستهدف ضخها في مبادرة التمويل العقاري تصل إلى 10 مليارات جنيه وهي قابلة للزيادة في حال ارتفاع حجم الطلب.
وأشار إلى أن حجم التمويلات التي تم ضخها من القطاع المصرفي في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقها البنك المركزي بلغت 101 مليار جنيه , استفاد منها 37 ألف شركة ما بين صغيرة ومتوسطة في الفترة من 31 ديسمبر 2015 وحتى 31 ديسمبر 2016 مما كان له أثر في تدعيم الشمول المالي..كاشفا عن أن قيمة التنازلات عن الدولار منذ التعويم وحتى الآن تعدت مبلغ 21 مليار دولار.
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