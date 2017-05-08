تمكنت الأجهزة الأمنية في عدد من المحافظات من خلال حملاتها المتنوعة اليوم الاثنين من ضبط عدد من الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام والمخالفات التموينية والمرورية ومخالفات المرافق والتعديات وغيرها.

ففي محافظة المنوفية ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع لتصنيع المخصبات والأسمدة الزراعية بقرية ” الحامول” مركز منوف بدون ترخيص وإستخدام مواد أخرى مجهولة المصدر وتعبئتها في شكائر ، وتم ضبط 300 شيكارة بوتاسيوم زنة 25 كجم ، و200 شيكارة سماد نترات كالسيوم وزن 25 كجم ، و80 عبوة حامض فسفوريك وزن 20 لترا ، وماكينة حياكة شكائر وميزان كهربائي ديجيتال و600 عبوة فارغة معدة للتعبئة.

وأسفرت الحملة المرورية عن ضبط 109 حالات انتظار خاطئ بالشوارع الرئيسية بشبين الكوم، و78 سيارة بدون رخصة قيادة، و72 سيارة بدون رخصة تسيير، وسيارتين و19 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، و5 مركبات “توك توك” غير مرخصة وتحرير 967 مخالفة علي نموذج 125 مرور.

وتمكنت الحملة التموينية من ضبط 59 قضية تموينية متنوعة للمحلات التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات ، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة وتهريب سلع مدعمة لبيعها في السوق السوداء وإدارة منشأة تجارية بدون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية.

وفي محافظة المنيا ، تم ضبط 3 هاربين من حكم مؤبد في قضايا تزوير مستندات، وشروع في قتل وسرقة ، كما تم القبض على متهم هارب من تنفيذ حكم بالسجن 7 سنوات بمركز مغاغة ، وآخر هارب من تنفيذ حكم غيابي سنة بتهمة تبوير أراض بمركز ديروط أسيوط ، كما تم ضبط متهمين هاربين اثنين لتورطهم في قضية مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بقرية أبيوها بمركز أبو قرقاص، وتحررت محاضر رسمية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكنت حملة مكبرة من ضبط 12 قطعة سلاح ناري متنوعة غير مرخصة بحوزة 11 متهما ، وقطعة سلاح أبيض ، وفحص 19 مسجلا خطرا ، وتم ضبط قضيتي إتجار بالمخدرات وبلغ إجمالي المضبوطات 240 قرصا مخدرا و20 جراما من الحشيش.

وأسفرت عن تحرير 1416 مخالفة مرورية متنوعة شملت 27 دارجة بخارية، و477 مخالفة دراجات بخارية، وضبط سيارة و911 مخالفة سيارات ، وتم توقيع الكشف الطبي للتحقق من تعاطي السائقين للمخدرات على 12 سائقا ، وأسفرت النتائج عن إيجابية نتيجة الكشف على 3 سائقين لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

أما في مجال تنفيذ الأحكام ، فتم تنفيذ 1109حكما قضائيا تنوعت بين أحكام جنايات وحبس جزئي وحبس مستأنف وغرامات جزئية ، و35 غرامة مستأنفة ، و63 مخالفة، وفي مجال إزالة الإشغالات تم تنفيذ 177 إزالة فورية، وتحرير 9 محاضر إشغال طريق، و4 محاضر بيئة.

من ناحية أخرى، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا من إزالة 35 حالة تعد على الأرض الزراعية منها 34 حالة تعد بقرية ميانة أملاك دولة وصرف مغطى، وحالة تعد بقرية أبا البلد، وذلك خلال إحدى حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي للحفاظ علي رقعة الأرض الزراعية.

وفي محافظة الغربية ، أسفرت حملة أمنية عن ضبط 10 هاربين من أحكام جنائية، و180 جنح حبس ، و110 غرامات، و5 أسلحة نارية فرد خرطوش و20 سلاحا أبيضا بعدد 22 قضية، و11 مسجلا جنائيا، و8 مسجلين خطر، وقضيتين أموال عامة.

وفي مجال المرور ، تم ضبط 780 مخالفة مرورية متنوعة ما بين سيارات بدون لوحات والسير بدون رخصتي القيادة والتسيير، والانتظار الخاطئ، و23 دراجة نارية بدون لوحات.

وفي محافظة شمال سيناء، تم ضبط 9 قضايا تموينية منها 4 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، وقضية لإدارة منشأة بدون ترخيص، وقضية أخرى لحيازة سلع مدعمة.

وفي مجال المرور، تم ضبط 213 مخالفة مرورية متنوعة، أما في مجال إزالة إشغالات المرافق تمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 15 مخالفة متنوعة منها 7 إزالات إدارية فورية، و4 مخالفات إعلانات، و3 مخالفات أخرى إشغالات تم رفعها، ومخالفة باعة جائلين.

وفي محافظة أسيوط ، صرح رئيس قسم شرطة المرافق بالمحافظة العميد أيمن محمد علي بأن القسم قام بحملة مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين وإدارة المرور ومسئولي الإشغالات بالأحياء أسفرت عن تحرير وإزالة 251 محضر إشغالات ومرافق بشوارع ميادين حي غرب وحي شرق مدينة أسيوط.

كما تم تنفيذ إزالة إدارية لـ601 غرزة وفرش خضار وحواجز أسمنتية وحديدية ومظلة قماش ورفع عربات خشب يد وكارو وفتارين بالإضافة إلى رفع وضبط 170 من المضبوطات كموازين كهرباء وكفة وترابيزات وكراسي وحوامل حديد وذلك خلال 6 أيام.