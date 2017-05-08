اكتسح النادي الأهلي نظيره النصر للتعدين برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام مساء اليوم، في إطار الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

تقدم عبد الله السعيد بهدفين في الدقيقة 32، و50 قبل أن يضيف كوليبالي الهدف الثالث في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 70 أضاف “السعيد” الهدف الثالث له في المباراة “هاتريك” والرابع للأهلي لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأحر برباعية نظيفة.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 77 ويقترب بقوة من حسم لقب الدوري للمرة 39 في تاريخه.