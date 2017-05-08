نفت الصين ما جاء في تقرير إعلامي ياباني حول أنها طالبت واشنطن بإقالة الأدميرال هاري هاريس قائد القوات الأمريكية فى المحيط الهادئ الذي يتبنى موقفا متشددا ضدها، مقابل تكثيف الحكومة الصينية لضغوطها ضد كوريا الشمالية لنزع سلاحها النووى.

جاء هذا النفى علي لسان المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ ـ فى تصريح اليوم ـ حيث عبر عن استنكاره الشديد لمحتوى التقرير الذي كان نشر مؤخرا بوكالة أنباء كيودو اليابانية نقلا عن مصدر مجهول ادعي أنه خلال اجتماع القمة الذي تم عقده بين الرئيسين الصينى والأمريكى فى الولايات المتحدة الشهر الماضي ، قام السفير الصينى لدى بكين تسوى تيان كاى بطرح هذا الطلب الصيني.

وقال قنغ إن ما ورد بالتقرير مجرد أخبار وهمية لا تستحق أن يتم دحضها ، وتساءل عن الدوافع الخفية وراء نشر كيودو لمثل هذه الأخبار “المزيفة ” وترويجها للشائعات.