قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل على تعديل مناهج التعليم الأساسى بتقليل كثافة المناهج وحجم المواد، وربط مناهج المرحلة الثانوية ببنك المعرفة وتعديل مناهجها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «لبنى عسل» فى برنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة»، أن الهدف من هذه التعديلات يتمثل فى تعليم الطلاب وأن يكون الهدف الأسمى لديهم الحصول على المعلومة بدلا من الحصول على الدرجات فى الامتحانات، مضيفا أن تعديل المناهج يتم العمل عليه، ولكن التطبيق لن يكون إلا على الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوى.

وأوضح أن نظام الفصل المقلوب سيتم تنفيذه من خلال توفير مراجع إلكترونية للطلاب يمكن لهم الرجوع إليها فى التزود بالمعلومات والمعارف، مضيفا أنه لا مساس بمجانية التعليم، ولكن الوزارة تهدف إلى القضاء على الأبواب الخلفية للأموال التي يدفعها أولياء الأمور، خاصة في الدروس الخصوصية.