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"هولاند" يسلم السلطة لـ"ماكرون" الأحد بالأليزيه
هولاند وماكرون

"هولاند" يسلم السلطة لـ"ماكرون" الأحد بالأليزيه

2017-05-08 19:49:54

أعلن الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرانسوا أولاند اليوم الإثنين، أن مراسم نقل السلطة للرئيس المنتخب ايمانويل ماكرون ستجرى الأحد المقبل بقصر الاليزيه.

وصرح أولاند إنه يشعر بتأثر كبير بأن يظهر، خلال هذه المراسم، الاتجاه الذي سيسير نحوه ماكرون، (وزيره السابق للاقتصاد)، معتبرا أن ماكرون اتبعه في مسيرته السياسية قبل أن يستقل بذاته بدون اي خيانة.

وكان ماكرون قد شارك اليوم بجانب فرانسوا أولاند في إحياء الذكرى ال72 “لاستسلام القوات الألمانية ونهاية الحرب العالمية الثانية فى العام 1945” ، امام قوس النصر الواقع على رأس جادة الشانزليزيه.

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