بالفيديو.. وجبة "إنستاجرامية" مذهلة لإنقاص الوزن..تعرف عليها2017-05-08 20:07:22
نتشرت طريقة جديدة لإعداد البيض بشكل صحي، خاصة بين متبعي الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن، حيث امتلأ موقع “إنستاجرام” بصور متنوعة لذلك الطبق اللذيذ، الذي لا تتخطى سعراته الحرارية 160 سعراً حرارياً فقط.
الوصفة الصحية لإعداد البيض تسمى “البيض السحابي”، نظراً لشكل #بياض_البيض الذي يشبه السحاب بعد إعداده، بينما يقبع الصفار في المنتصف، بحسب تقرير مدعم بالصور، حسب صحيفة”هافينجتون بوست” الأمريكية، عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وطريقة إعداد الوجبة “الإنستغرامية” تبدأ بفصل بياض البيض عن #الصفار، ثم يُخفق البياض حتى يتماسك قوامه ويصبح أشبه بالسحاب الكثيف، يمكن إضافة بعض الأعشاب أو الجبن المبشور قليل الدسم، ثم يقسم في شكل وحدات منفصلة في إناء الطهي، مع أهمية تشكيل ما يشبه الحفرة في المنتصف.
يتم طهي وحدات البياض المخفوق بالفرن الساخن مسبقاً بدرجة حرارة 230 درجة مئوية لمدة من 5 إلى 8 دقائق، بعدها يُخرج إناء الطهي من الفرن ويوضع صفار البيض داخل “الحفرة” الوسطى لكل وحدة من بياض البيض السحابي، مع إضافة القليل من الملح والفلفل، حسب الرغبة، يُعاد إناء الطهي إلى الفرن ليتم الطهي لـ5 دقائق (أو ربما أكثر قليلاً حسب الرغبة)، بعدها تُصبح الوجبة الصحية جاهزة للتقديم.
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