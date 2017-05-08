

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ان رخصة الإفطار في رمضان منحها الله تعالى للمريض فقط دون غيره من البشر بالإضافة الى المسافر ، مؤكد انه لم يرد في الشرع ما يجيز إفطار الطالب او الطالبة في الامتحان او لاعب كرة القدم في المباريات .

وتابع جمعة: إذا خالف المريض تعليمات الطبيب الذي أمره بالإفطار وصام ثم مات من صيامه مات مفطرا وآثما وليس صائما .

وأضاف جمعة خلال اجابته على أسئلة المشاهدين في برنامج ” والله أعلم ” على فضائية الـ” سي بي سي ” قائلا: المرض درجات فليس لكل شخص يشعر ببعض التعب او الإرهاق ان يفطر فهنا الامر يكون للطبيب إذا قال يجب الإفطار فليفطر ولا حرج وعليك القضاء .