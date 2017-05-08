تمكن كلا من “كوليبالي” وعبدالله السعيد من إحراز الهدفين الثالث والرابع للأهلي أمام اللنصر للتعدين في المباراة التي تقام بينهما على ستاد السلام، ضمن الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وكان الأهلي متقدما بهدفين أحرزهما عبد الله السعيد في الدقيقة 32 و50، قبل أن يحرز هدفه الثالث في الدقيقة 70.