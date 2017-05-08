نفى المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حمادة أنور، غياب ستانلي مهاجم الفريق، عن مواجهة كابس يونايتد الزيمبابوي، يوم الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، قائلا “ستانلى حصل على إنذار واحد فقط وسيلعب المباراة”.

وأضاف أنور - في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم الاثنين - أن الاتحاد الإفريقي أرسل خطابين للزمالك، لتوضيح أن مباراة الذهاب أمام رينجرز النيجيري بدور الـ32 بدوري الأبطال كانت بدون إنذارات، ولكن في لقاء العودة حصل ستانلي ومعه طارق حامد ومعروف يوسف على إنذار واحد لكل منهم.