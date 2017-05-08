يعقوب: قانون حماية المستهلك لا يقل اهمية عن "الاستثمار" ويضبطان السوق2017-05-08 19:40:01
قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المادة 27 من الدستور نصت على تشجيع الدولة للاستثمار والتنمية فى منظومة ضرائب عادلة ومنع التنافس الاحتكاري ووجود سوق منضبط.
وأضاف يعقوب خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير» على فضائية «صدى البلد»، أنه فى حال عدم وجود سوق منضبطة يتعرض جميع من يعمل فى الأسواق لخسائر، مضيفا، أن الأسواق غير منضبطة ولا أحد يستطيع أن يتحدث عن وجود أسواق منضبطة فى الوقت الحالى.
وأوضح أن قانون حماية المستهلك مقدم له نسختان فى مجلس النواب وبينهما أوجه اتفاق كبيرة، مضيفا، أن مجلس النواب وعد بمناقشة قانون حماية المستهلك بعد الانتهاء من قانون الاستثمار الذى أنهاه مجلس النواب فى جلسة الأمس.
وتابع أن قانون حماية المستهلك لا يقل أهمية عن قانون الاستثمار ويجمعهما صلة وثيقة لتحقيق الانضباط فى الأسواق وتهيئة الأجواء للمستثمرين لبيع منتجاتهم بسهولة ويسر بعيدا عن التزوير فى المنتجات.
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