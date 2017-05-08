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وزير الخارجية الجزائري يزور ألمانيا غدا لبحث العلاقات الثنائية
سيجمار جابريل

وزير الخارجية الجزائري يزور ألمانيا غدا لبحث العلاقات الثنائية

2017-05-08 19:35:37

أعلنت الخارجية الألمانية، أن وزير الخارجية زيجمار جابريل سيستقبل، يوم غد الثلاثاء، بالعاصمة برلين، نظيره الجزائري رمطان لعمامره؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وملف اللاجئين والهجرة غير الشرعية، والأوضاع في المنطقة وخاصة الملف الليبي وما تمخض عنه اجتماع دول الجوار الذي شاركت فيه اليوم دول جوار ليبيا وعلى رأسها مصر.

يُذكر أن أعمال الدورة الـ11 لدول جوار ليبيا قد اختُتمت اليوم الاثنين، والمنعقدة بالعاصمة الجزائرية بحضور وزير الخارجية الليبي المفوض في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، محمد الطاهر سيالة، وبمشاركة وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا وعلى رأسهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، لبحث تطورات الأزمة الليبية والتداعيات الأمنية على دول المنطقة ومسار الحل السياسي، فضلا عن مشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

وجدد مشروع البيان الختامي لاجتماع دول جوار ليبيا تأكيده على احترام الاتفاق السياسي ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري.

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