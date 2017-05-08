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رئيس النواب: استبعدت مشروع قانون بشأن الأزهر لعوار دستوري
علي عبدالعال

رئيس النواب: استبعدت مشروع قانون بشأن الأزهر لعوار دستوري

2017-05-08 19:31:43

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب “إنه استبعد مشروع القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد حول الأزهر الشريف لعوار دستوري قدرت أنه من الأفضل ومن الموائمة أن يتوقف عند هذا الحد”.

جاء ذلك تعقيبا على ما أثاره النائب محمد أبو حامد -خلال الجلسة العامة- من أن حديث رئيس المجلس بشأن لقائه بشيخ الأزهر وما ذكره من أن المجلس يكن تقديرا واحتراما للأزهر، لا يعني سلب حق النواب في تقديم مشاريع قوانين لتنظيم عمل المؤسسات.

وأضاف عبد العال “من حق أي نائب أن يتقدم باقتراح بقانون أو مشروع قانون في أي موضوع طبقا للائحة.. وعلى رئيس مجلس النواب مسؤولية بحكم الدستور أن يدقق في أي اقتراح أو مشروع قبل تقديمه إلى اللجان المختصة بالمجلس”.

وتابع عبد العال “النائب محمد أبو حامد قدم مشروعا طبقا للائحة، ولم يتضمن أي عبارة من قريب أو بعيد فيها مساس بالإمام الأكبر أو مؤسسة الأزهر.. وأعرف أنه يكن لهم الاحترام كما نكن له الاحترام والتقدير”.

وأشار عبد العال إلى أنه رأى وقف هذا المشروع عند هذا الحد، معربا عن اعتقاده أن النائب محمد أبو حامد لن يعارض ذلك، قائلا: “على هذا الأساس، هذا الموضوع صفحة وطويت ولا حديث فيه من قريب أو بعيد”.

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