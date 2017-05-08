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صحة القليوبية تعلن عن فائض في عبوات "لبن الأطفال" بكل مدن المحافظة
لبن الاطفال

صحة القليوبية تعلن عن فائض في عبوات "لبن الأطفال" بكل مدن المحافظة

2017-05-08 19:31:47
خاص - محيط

أكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور حمدي الطباخ أنه تم توفير عبوات ألبان الأطفال بما يكفي حاجة المحافظة لمدة 10 أشهر على الأقل ، مشيرا إلى أنه لأول مرة يوجد لدينا فائض بكافة المراكز الحكومية التي تصرف اللبن المدعم للأطفال عبر أكثر من 20 مركزا متخصصا بمدن المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة ـ فى تصريح اليوم الإثنين ـ أنه يوجد لدينا 12 ألف و297 عبوة ألبان أحمر للأطفال الأقل من 6 شهور و16 ألف و166 عبوة ألبان للأطفال من سن 7 أشهر حتى 12 شهرا ، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم صرفه خلال المرحلة الماضية بلغ 23 ألفا و 38 عبوة ألبان أحمر و8 ألاف و 915 عبوة أزرق.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تم تطوير ورفع كفاءة المعمل المركزي بالقليوبية بتكلفة 2 مليون جنيه بتمويل من المديرية ، وذلك لخدمة المرضى والتخفيف عنهم.

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