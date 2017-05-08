قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون سيصبح علامة فارقة في تاريخ أوروبا، موضحًا أن ماكرون قام بتهديد الدول الداعمة للإرهاب وبالأخص قطر.

وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الاثنين، أن الرئيس الفرنسي أدان بشدة ما يفعله الرئيس السوري بشار الأسد باستخدامه الأسلحة الكيماوية، متابعًا أن ماكرون وضع نفسه في أحضان أمريكا وأصبح من البداية يلاوع روسيا.

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن العلاقة المصرية السودنية تعاني من توتر شديد، متابعًا “حاجة مش طبيعية بين السوادن ومصر”.

وتساءل “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الاثنين، لماذا بين حين وأخر يتم الحديث عن مثلث حلايب وشلاتين؟، موضحًا أننا نحترم دولة السودان وشئونها الداخلية.

وقال “الديهي”، إن يجب أن يكون هناك مشروعات تكاملية بين مصر والسودان، وأن يكون هناك علاقات متعاونة دائمًا بيننا، مطالبًأ أن يكفو المواطنين السودانين عن الخلافات.

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