تمكن عبد الله السعيد من إحراز الهدف الثاني له وللأهلي، في شباك النصر للتعدين وذلك في الدقيقة 50 من زمن المباراة التي تقام بينهما على ستاد السلام بالقاهرة ضمن الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وكان السعيد قد تقدم بالهدف الاول في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

الجدير بالذكر أن الأهلي يتصدر قائمة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة.