 Moheet on google
الإثنين 8 مايو 2017 08:16 مساءً
روابط سريعة
"السعيد" يحرز هدفين ويتقدم للأهلي على التعدين
عبد الله السعيد

"السعيد" يحرز هدفين ويتقدم للأهلي على التعدين

2017-05-08 19:27:44

تمكن عبد الله السعيد من إحراز الهدف الثاني له وللأهلي، في شباك النصر للتعدين وذلك في الدقيقة 50 من زمن المباراة التي تقام بينهما على ستاد السلام بالقاهرة ضمن الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وكان السعيد قد تقدم بالهدف الاول في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

الجدير بالذكر أن الأهلي يتصدر قائمة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3