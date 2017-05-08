هدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بوقف أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، بسبب تجمع النواب حول الوزراء المتواجدين في الجلسة العامة للحصول على توقيعاتهم.

وطالب علي عبد العال، رئيس المجلس، الوزراء المشاركين في الجلسة، بعدم التوقيع على أي طلبات للنواب، أثناء انعقاد الجلسة.