أقلعت تشكيلات من القوات الجوية بأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة وبناءً علي معلومات استخبارية مؤكدة تفيد بتجمع عدد كبير من السيارات استعدادا للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وقامت التشكيلات الجوية باستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثيتها والتعامل معها فور اختراق خط الحدود الدولية.

وأسفرت العملية التي استمرت علي مدار 48 ساعة الماضية وفق بيان صادر عن القوات المسلحة ، عن رصد واستهداف 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة وقد تم تدميرها بشكل كامل.

فيما استمرت القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في استطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية.