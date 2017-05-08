أكاديمية البحث العلمي تعقد ورشة عمل حول “أمن الطاقة” في مصر

تعقد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا غدا الثلاثاء ورشة عمل حول “تحقيق استدامة وأمن الطاقة فى مصر” ودور المرأة العلمية في تحقيقها .

تنظم الدورة اللجنة الوطنية للمرأة فى العلوم كأحد التشكيلات العلمية بأكاديمية البحث العلمى تحت رعاية الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية .

وتلقى الورشة الضوء علي قضايا البحث العلمي ودوره في تحقيق استدامة وأمن الطاقة بمصر و فرص وامكانات ترشيد الطاقة في قطاعات النقل ، الصناعة و البناء بالإضافة إلي دورالمرأه في تطوير و إنشاء وتشغيل كيانات الأعمال الصغيرة في مجال الطاقة .