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أكاديمية البحث العلمي تعقد ورشة عمل حول “أمن الطاقة” في مصر
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أكاديمية البحث العلمي تعقد ورشة عمل حول “أمن الطاقة” في مصر

2017-05-08 18:57:56
محيط _ مروة رزق

تعقد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا غدا الثلاثاء ورشة عمل حول “تحقيق استدامة وأمن الطاقة فى مصر” ودور المرأة العلمية في تحقيقها .

تنظم الدورة اللجنة الوطنية للمرأة فى العلوم كأحد التشكيلات العلمية بأكاديمية البحث العلمى تحت رعاية الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية .

وتلقى الورشة الضوء علي قضايا البحث العلمي ودوره في تحقيق استدامة وأمن الطاقة بمصر و فرص وامكانات ترشيد الطاقة في قطاعات النقل ، الصناعة و البناء بالإضافة إلي دورالمرأه في تطوير و إنشاء وتشغيل كيانات الأعمال الصغيرة في مجال الطاقة .

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