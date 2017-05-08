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وكيل"النواب" مصر تعتز بما يربطها بالشعوب الأفريقية من وشائج الأخوة
السيد محمود الشريف - وكيل اول مجلس النواب

وكيل"النواب" مصر تعتز بما يربطها بالشعوب الأفريقية من وشائج الأخوة

2017-05-08 18:50:45

اكد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب اعتزاز مصر حكومة وبرلمانا وشعباً بما يربطها بالشعوب الأفريقية الشقيقة من وشائج الأخوة.
وقال الشريف خلال لقائه اليوم وفدا من الإعلاميات الإفريقيات المشاركات فى الدورة الأولى من برنامج التعاون الاعلامي المصري الإفريقي للإعلاميات الإفريقيات ان مصر تُعد جزءا أصيلا من القارة السمراء وأن القارة الإفريقية تعيش داخل وجدان الشعب المصري، مشيراً إلى أن الدستور المصري أكد على انتماء مصر للقارة الإفريقية وقد تم ترجمة ذلك النص الدستوري بإنشاء لجنة للشئون الإفريقية لأول مرة في مجلس النواب.
وشدد الشريف على أن هناك إرادة سياسية للدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة واصفاً المرأة بالعامود الفقري للدولة المصرية.
وفي إطار حديثه عن الاعلام أكد وكيل مجلس النواب أن الإعلام يواجه جملة من التحديات أبرزها ظاهرة العولمة التى تبث أفكاراً لا تتناسب وخصوصية المجتمعات مما يكون له بالغ الأثر السلبي على استقرار تلك المجتمعات والتحدي الحقيقي الان يتمثل في كيفية النأى بالاعلام عن تلك الأفكار الهدامة وجعله وسيلة هامة للتواصل الإيجابي بين الثقافات والشعوب بما يحترم خصوصيتها.
من جانبهن أكدت الإعلاميات الإفريقيات سعادتهن البالغة بتواجدهن داخل البرلمان المصري ..واشدن بحفاوة الاستقبال منذ أن وطأت أقدامهن أرض مصر وعبرن عن فخرهن بمصر وسعادتهن البالغة برجوعها مرة اخرى لتحتل مكانتها الريادية في القارة الإفريقية.

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