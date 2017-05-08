الأهلي ينهي الشوط الأول أمام النصر للتعدين بهدف "السعيد"2017-05-08 19:23:07
انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي والنصر للتعدين بهدف نظيف في الدقيقة 32 في الجولة الـ28 من مسابقة الدوري الممتاز.
ورغم الضغط الهجومي من الشياطين الحمر علي أبناء الجنوب إلا أنها لم تثمر سوى هدف من عرضية متقنة من أحمد فتحي تسلمها عبد الله السعيد ليسددها علي يسار حارس التعدين.
وشهدت الـ45 دقيقة الأولى عدة هجمات للأهلي أخطرها تسديدة من ميدو جابر إلا أنها اتجهت بجوار القائم، ومع مرور الدقائق وحصر لاعبي النصر في منطقتهم فاجأ أحمد فتحي الجميع بتسديدة مباشرة قوية علي مرمى المنافس ولكن خارج الشباك ليواصل الشياطين الحمر ضياع فرص التهديف.
ووسط محاولات تكتيكية استلم فتحي الكرة وبعرضية رائعة للسعيد الذي استعد لاستلامها جيدا لينجح في إكمال الجملة التكتيكية بهدف للشياطين الحمر.
ويتصدر المارد الأحمر قائمة المسابقة برصيد 71 نقطة فيما يحتل النصر للتعدين المركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة.
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