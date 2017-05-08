السويدي: إعادة طرح مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير الخاضعين للخدمة المدنية على "النواب"2017-05-08 18:44:38
قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحادالصناعات، ان لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، ستعيد احالة ، مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين للخدمة المدنية الى الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء على الاكثر، لاعادة طرحها للتصويت بعد ان شهدت فى جلسة امس الاحد خلافا بين اعضاء النواب والحكومة بشأن المادة الخامسة ، من القانون .
وأشار السويدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ، أن الابقاء على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين للخدمة المدنية،امرا يحقق العدالة فى الاجور .
وأضاف ، بعض النواب تفهمت توضيحات الحكومة في هذا الشأن ، سواء من صعوبات تدبير الموارد المالية الاضافية أو ما يترتيب على الغاء المادة فى خلل في عدالة توزيع الاجور.
وكان عدد من النواب قد طلب الغاء المادة الخامسة من القانون والتي تنص على وضع فئات مالية مقطوعه للعلاوة ، فيما دعا النواب، الى وضع نسبة مئوية.
وبين السويدي انه تقدم بالامس الى مجلس النواب ، بمشروع قانون ينص على استقطاع 10% من اموال الصناديق الخاصة لدعم البطاقات التموينية، مشيرا الى انه تم الموافقة عليه.
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