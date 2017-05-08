انتقدت الإعلامية عزة مصطفى، موافقة وزارة الأوقاف على مزاولة ياسر برهامى الخطابة وإمامة المصلين وإلقاء الدروس الدينية، مضيفة أن الأوقاف تبارك للفتاوى التي تصدر عنه وموافقتها على تلك الفتاوى.

وأضافت “مصطفى” فى برنامجها «صالة التحرير» على فضائية «صدى البلد» أن الأوقاف أكدت أن ياسر برهامى ملتزم بتعليمات الوزراة وهو ما يفسر عدم اعتراض وزارة الأوقاف على تلك الفتاوى التى تصدر عنها.

وأوضحت أن وزارة الأوقاف تجدد تصريح الخطابة الخاص به مطلع كل شهر لالتزامه بتعليمات الوزارة، مضيفة: “ما فيش حد يتكلم مع برهامى بعد كده اللى عايز يتكلم يكلم وزارة الأوقاف”.