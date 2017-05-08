صرح رئيس جامعة الفيوم الدكتور خالد حمزة بأنه يجري العمل حاليا في تنفيذ 27 مشروعا إنشائيا جديدا ينتهي العمل فيها تباعا خلال 18 شهرا بتكلفة إجمالية تبلغ مليار جنيه منها 687 مليون جنيه للأعمال الإنشائية والباقي للتأثيث والتجهيزات، مشيرا إلى أن الجامعة تستهدف الوصول بعدد كلياتها إلي 21 كلية .

جاء ذلك خلال لقائه الموسع اليوم الإثنين لتدشين الخطة الاستراتيجية للجامعة 2016 / 2021 بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئات التدريس وعدد من ممثلي الجهاز التنفيذي ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة الفيوم .

وأكد حمزة خلال كلمته أن الهدف الأساسي من الخطة الاستراتيجية هو الارتقاء بمنظومة العمل الأكاديمي والإداري ووضع أطر عمل متميزة ومتطورة ، لافتا إلى أن هذه الخطة الاستراتيجية تعد الأولى من نوعها واستغرق العمل فيها عاما كاملا وشارك فى إعدادها فريق عمل متكامل على مستوى كافة الكليات من أعضاء هيئة التدريس الذين يمتلكون الخبرة الأكاديمية والفنية بالإضافة إلى الكوادر الشبابية الذين عملوا بحماس وطموح شديدين .

ووجه بأهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية بهدف تنفيذ آليات الخطة بنجاح على أرض الواقع سواء على مستوى قطاعات ومجالس كليات جامعة الفيوم أو بالتنسيق مع الوزارات والهيئات العامة والخاصة والأجهزة التنفيذية .

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد جابر شديد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أن قطاع الدراسات العليا والبحوث سيعمل على تحقيق عدد من الأهداف الأساسية تشمل ميكنة البيانات المتعلقة بالباحثين بشكل واضح ودقيق وإصدار لائحة موحدة لبرامج الدراسات العليا واستحداث برامج العلوم البيئية وخصوصا فيما يتعلق بالتعاون مع الجهات الخارجية التي تصل في الوقت الحالي إلي 4 برامج تعليمية مشتركة منها ما يتم مع الاتحاد الأوربي ، بالإضافة إلي وضع آليات لجذب الطلاب الوافدين ودعم التواصل المستمر مع الخريجين من خلال رابطة خريجي جامعة الفيوم .