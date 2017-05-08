توريد 89 ألف طن قمح بالدقهلية2017-05-08 18:39:43
قال محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، إن الشون والصوامع التابعة لمطاحن شرق الدلتا والبنك الزراعي المصري والمصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع والتخزين على مستوى المحافظة قد استقبلت حتى الآن 89 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد.
وأضاف المحافظ - في تصريحات اليوم الاثنين أن هناك غرف عمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء تتابع بانتظام عمليات التوريد بكافه المواقع والإبلاغ الفوري عن أية معوقات ليتم تلافيها أولا بأول بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بإشراف المهندس مختار الخولي السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية كافة الأجهزة التنفيذية المختصة.
وأشار المحافظ إلى وجود لجان متابعة ميدانية من الوحدات المحلية والإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد ورفع تقاريرها أولا بأول لغرفة العمليات الرئيسية لسرعة التجاوب الفورى مع أية أحداث تعوق عمليات التوريد واتخاذ الإجراءات الفورية للتيسير على الموردين ، مؤكدا تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح.
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