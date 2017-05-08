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أبو الغيط يترأس الدورة الحادية والخمسين لصندوق "المعونة الأفريقية"
أحمد أبو الغيط

أبو الغيط يترأس الدورة الحادية والخمسين لصندوق "المعونة الأفريقية"

2017-05-08 19:20:43
أ ش أ

ترأس السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاجتماع الافتتاحي للدورة الحادية والخمسين لمجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، والذي يمثل أحد أجهزة الأمانة العامة للجامعة المنوط بها تعزيز ودعم عملية التنمية البشرية في أفريقيا، وذلك بمشاركة ممثلين عن الدول العربية الأعضاء في الصندوق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمصرف العربي التنمية الاقتصادية.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الاجتماع شهد تناول عدة موضوعات هامة من بينها فحص طلبات المعونة الفنية المقدمة إلى الصندوق من عدة دول أفريقية، و تقييم نشاطات الصندوق خلال عام 2016، إضافة لتناول عناصر مشروع ميزانية الصندوق لعام 2018.

وأوضح المتحدث أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا مطولا حول أبعاد المركز المالي الحالي للصندوق وكيفية تجاوز الأزمة المالية الحادة التي يمر بها نتيجة عدم سداد العديد من الدول الأعضاء لمساهماتها الأمر الذي يؤثر بالسلب على قدرة الصندوق على تنفيذ أهدافه على الوجه الأكمل.

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