قالت نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، إن المجتمع المدني له دور كبير في تنفيذ أهداف إستراتيجية 2030، وبخاصة تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي لا يمكن تحقيقها دون تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف من المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأوضحت المغربل في كلمتها خلال الملتقى الثالث للمسئولية المجتمعية أن ذلك التعاون في تنفيذ إستراتيجية الدولة 2030 ليس فقط في مرحلة التنفيذ، ولكن أيضا التعاون في مرحلة متابعة التنفيذ ووضع آليات للمراقبة، معربة عن أملها في أن يخرج الملتقى هذا العام بشراكات قوية في مجال العمل المستدام.

ولفتت إلى أن هناك أثرا إيجابيا جراء توجه الحكومة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة سواء الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لسد الفجوات القائمة، بما يحقق التنمية المستدامة ، وعبر ورش عمل مشتركة والاستفادة من الخبرات والموارد الحالية لاستعادة الاقتصاد القومي.

ومن جانبها ،قالت الدكتورة مايسة شوقي ، نائب وزير الصحة والسكان ورئيس المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للأمومة والطفولة ، إن مصر لديها استراتيجية قومية للسكان تحصل على دعم مباشر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

ودعت منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للمشاركة في القضايا كافة التي تهم التنمية المستدامة العمل المجتمعي كتنظيم الأسرة ومكافحة التسرب من التعليم ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة.

وبدوره قال حسن مصطفى رئيس الملتقى الثالث للمسئولية المجتمعمية، إن الملتقى هذا العام يهدف إلى التأكيد على نشر ثقافة المسئولية المجتمعية ليكون حلقة وصل بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات والمؤسسات والحكومة وذلك بهدف تضافر تلك الجهود لتحقيق رؤية مصر المستدامة وإستراتيجية 2030 ، ودفع عجلة الاقتصاد المصري والعمل التنموي.

وأشار إلى أن الدورتين السابقتين للملتقى مايو 2015 ومايو 2016 قد خرجت بعدد من التوصيات التي تم تنفيذها على أرض الواقع من بينها القرية المستدامة التي أوصت بها الدورة السابقة.

وأضاف أن الملتقى هذا العام يشهد الدعم من العديد من الشركاء على رأسهم مؤسسة “تروس مصر للتنمية” برئاسة حاتم خاطر الداعم الرئيسي للمؤتمر ومؤسسة “من أجل مصر”.

من جانبه ،قال حاتم خاطر مؤسس مؤسسة “تروس مصر للتنمية” إن “الملتقى الثالث للمسئولية المجتمعية” هذا العام يأتي في مرحلة دقيقة من حياة المصريين، لما يحيط بهم من تحديات كثيرة مثلها مثل باقي الدول في المنطقة ودول كثيرة من دول العالم، معربا عن أمله في أن يسهم الملتقى في تحفيز الشركات ومؤسسات المجتمع المدني لزيادة جهودهم في مجال المسئولية المجتمعية.

وأضاف خاطر، في كلمته خلال الملتقى، أن هناك جهودا مضنية تبذلها مؤسسة الرئاسة والحكومة لحماية الدولة من الأخطار التي تحيط بها.