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برلماني: خروج قانون الرياضة انجاز حقيقي
النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

برلماني: خروج قانون الرياضة انجاز حقيقي

2017-05-08 18:37:48

أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن خروج قانوني الرياضة يمثل إنجاز حقيقي لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن قانون الرياضة لم يختلف عليه المجلس، نظرًا لأنه يضع ضوابط ستحقق طفرة في طبيعة عمل الأندية وأجهزة الرياضة في مصر.

وأضاف الجاحر، في تصريحات له اليوم، أن إقرار القانون يمثل إنجاز كبير لمجلس النواب، حيث وضع ضوابط جديدة لعودة الجماهير للمقاعد وحضور المباريات، بالإضافة لعدة ضوابط أخرى في حالة الخروج على القانون من جانب روابط الأولتراس.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن ظاهرة الشغب في الملاعب تنتهي إلى الأبد، بمجرد إقرار القانون وخروجه إلى النور.

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