أعلن وكيل وزارة التموين بالقليوبية المهندس أحمد السيد ، أن القوات المسلحة ستدفع يوميا بـ90 سيارة محملة باللحوم والسلع الغذائية بأسعار الجملة على مستوى المحافظة منها 50 سيارة بشبرا الخيمة بدء من هذا الأسبوع .

وأكد وكيل الوزارة - فى بيان - أن سيارات القوات المسلحة تقف في الميادين العامة والأماكن المزدحمة بالسكان في كل المدن لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى استمرار الدفع بهذه السيارات حتى نهاية شهر رمضان لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة .

وأشار السيد إلى انه سوف يتم توزيع 100 ألف كرتونة سلع خلال شهر رمضان علي المناطق الأكثر إحتياجا لأول مرة بالإقليم بمشاركة القوات المسلحة ورجال الأعمال والمتبرعين من أبناء الإقليم في إطار مشروع نهر الخير الذي تتبناه المحافظة لمساعدة محدودي الدخل ، موضحا أن التوزيع سوف يتم وفق كشوف تعدها التضامن الإجتماعي بالمدن والقري حتي يصل للمستحقين